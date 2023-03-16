Бензема получил травму за четыре дня до матча с «Барселоной»

Игрок мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал, что в матче Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» он получил травму, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Я ушел с поля, потому что получил неприятный удар в голень. Но это всего лишь ушиб. Я буду готов сыграть с «Барселоной» в воскресенье», — сказал Бензема.
«Реал» сыграет с «Барселоной» 19 марта. Команды выйдут на поле в 23.00 по московскому времени.
Напомним, «Реал» обыграл английский «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча, которая прошла в столице Испании, завершилась со счетом 1:0 в пользу «сливочных». Единственный мяч забил Карим Бензема. Он отличился на 79-й минуте.
Первый поединок завершился со счетом 5:2 в пользу «сливочных».
Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о возможном противостоянии против итальянского «Милана» в 1/4 финала Лиги чемпионов.