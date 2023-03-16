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10 минут назад

Российские футболистки выступят на турнире УЕФА среди игроков до 17 лет под флагом страны

ТАСС

Женская сборная России выступит на чемпионате Федерации футбола Южной Азии (SAFF) среди игроков до 17 лет, проводящемся в рамках программы UEFA Assist, под национальным флагом. Об этом ТАСС в четверг сообщила старший тренер женской юниорской сборной России до 16 лет Елена Медведь.

Российские футболистки до 17 лет выступят на турнире УЕФА под флагом страны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

14 февраля пресс-служба SAFF сообщила, что женская сборная России до 17 лет примет участие в турнире под эгидой организации. Турнир пройдет в Дакке (Бангладеш) с 20 по 28 марта. 28 февраля в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили ТАСС, что организация получила приглашение от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принять участие в турнире развития для девушек возрастом до 17 лет.

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"В чемпионате Федерации футбола Южной Азии среди девушек до 17 лет, проводящемся в рамках программы UEFA Assist, примет участие женская юниорская сборная России U-16 под моим руководством, - сказала Медведь. - Команда прибывает в Бангладеш 18 марта. В турнире примут участие пять команд, помимо сборной России, это Индия, Бангладеш, Бутан и Непал. Мы сыграем в один круг, команда, набравшая больше всего очков, станет победителем. Да, сборная России выступит под флагом страны и с гимном".

"Мы всегда ставим самые высокие задачи, конкретно на этом турнире - занять первое место. Конечно, для нас это прорыв, мы так долго нигде не участвовали, здорово, что сейчас есть такая возможность - поучаствовать в турнире в рамках программы УЕФА. Для нас преимущество - в возвращении к международным матчам, как для игроков и как для страны", - добавила Медведь.

Собеседница агентства отметила, что турнир будет носить статус товарищеского.

"Мы до этого всегда участвовали в международном турнире развития УЕФА, который ежегодно проводится в разных странах Европы, - сказала Медведь. - Сейчас примем участие в азиатском турнире. Соревнование в Дакке будет носить товарищеский статус".

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Программа UEFA Assist была создана в 2017 году, ее цель - поделиться опытом организации за пределами Европы.

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