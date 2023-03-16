Российские футболистки до 17 лет выступят на турнире УЕФА под флагом страны

"Мы всегда ставим самые высокие задачи, конкретно на этом турнире - занять первое место. Конечно, для нас это прорыв, мы так долго нигде не участвовали, здорово, что сейчас есть такая возможность - поучаствовать в турнире в рамках программы УЕФА. Для нас преимущество - в возвращении к международным матчам, как для игроков и как для страны", - добавила Медведь.