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1 час назад

Женская юниорская сборная России выступит под флагом страны и с гимном на турнире УЕФА

Чемпионат.comиещё 1

Старший тренер женской юниорской сборной России до 16 лет Елена Медведь сообщила, что команда выступит на товарищеском международном турнире под эгидой УЕФА под флагом страны и с государственным гимном.

Футболистки из России до 17 лет выступят на турнире УЕФА под флагом страны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В чемпионате Федерации футбола Южной Азии среди девушек до 17 лет, проводящемся в рамках программы UEFA Assist, примет участие женская юниорская сборная России U16 под моим руководством. Команда прибывает в Бангладеш 18 марта. В турнире примут участие пять команд, помимо сборной России, это Индия, Бангладеш, Бутан и Непал. Мы сыграем в один круг, команда, набравшая больше всего очков, станет победителем. Да, сборная России выступит под флагом страны и с гимном», — приводит слова Медведь ТАСС.

Напомним, УЕФА и ФИФА ранее отстранили сборные России и российские клубы от участия в официальных международных матчах после событий февраля прошлого года.

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