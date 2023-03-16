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57 минут назад

«Челси» пересмотрит контракт с букмекером из-за санкций Зеленского

Елена Прошина

Санкций президента Украины Владимира Зеленского стали причиной пересмотра контракта лондонской «Челси» с букмекерской компанией Parimatch. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.

«Челси» пересмотрит контракт с букмекером из-за санкций Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дело в том, что Parimatch попали в санкционный список Зеленского, согласно которому теперь компании нельзя вести на Украине какую-либо деятельность в ближайшие 50 лет. Причиной тому стало то, что фирма продолжает сотрудничать с Россией.

Согласно контракту, Parimatch может размещать свой логотип на экранах домашнего стадиона «Челси». Договор заключен на три года.

Напомним, в январе 2023 года в «Челси» из донецкого «Шахтера» перешел украинский вингер Михаил Мудрик. Сделка стала самой крупной для украинского клуба. За игрока английский клуб заплатил 70 млн евро, «Шахтер» получил еще 30 млн евро.

Футбол,Михаил Мудрик,Владимир Зеленский,
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