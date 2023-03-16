«Челси» пересмотрит контракт с букмекером из-за санкций Зеленского

Санкций президента Украины Владимира Зеленского стали причиной пересмотра контракта лондонской «Челси» с букмекерской компанией Parimatch. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Дело в том, что Parimatch попали в санкционный список Зеленского, согласно которому теперь компании нельзя вести на Украине какую-либо деятельность в ближайшие 50 лет. Причиной тому стало то, что фирма продолжает сотрудничать с Россией.

Согласно контракту, Parimatch может размещать свой логотип на экранах домашнего стадиона «Челси». Договор заключен на три года.