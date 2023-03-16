Семак прокомментировал возможное пенальти в ворота "Зенита"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что правила о контактах в штрафной необходимо доработать.
В 1/4 финала FONBET Кубка России сине-бело-голубые потерпели поражение в матче с «Динамо». Москвичи обыграли питерцев в серии послематчевых пенальти – 1:1 (4:5). Счет открыл вратарь «Зенита» Александр Васютин, забивший автогол. Позже счет матча сравнял полузащитник Зелимхан Бакаев.
«На мой взгляд, требует доработки момент, что все контакты в штрафной судья определяет как достаточный контакт или нет. Не знаю, как это определить. Одни сказали, что это пенальти, а кто-то сказал, что касание было легкое. Такие моменты есть и в нашу пользу, и в пользу соперников», – цитирует Семака РИА Новости Спорт.
На матче «Зенит» – «Динамо» работала судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком. После встречи генеральный директор московской команды Павел Пивоваров заявил, что действия арбитра должны рассмотреть в экспертно судейской комиссии РФС.
Момент, который вызвал вопросы со стороны гостей, возник во втором тайме. Полузащитник «Зенита» Клаудиньо ударил по ноге нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, который оказался первым на мяче. Кукуляк изучил этот эпизод при помощи VAR, но не нашел в нем нарушения и, как следствие, не назначил 11-метровый удар.
«Зенит» вылетел из Кубка России. Борьбу в турнире продолжат тольяттинский «Акрон» и «Краснодар». В четверг, 16 марта, в 1/4 финала сойдутся «Пари НН» и «Ростов».
«Зенит» лидирует в текущем сезоне РПЛ с 48 очками. На 8 очков от питерцев отстает московский «Спартак». С 38 очками замыкает тройку лидеров «Ростов».