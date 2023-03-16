Семак прокомментировал возможное пенальти в ворота "Зенита"

«На мой взгляд, требует доработки момент, что все контакты в штрафной судья определяет как достаточный контакт или нет. Не знаю, как это определить. Одни сказали, что это пенальти, а кто-то сказал, что касание было легкое. Такие моменты есть и в нашу пользу, и в пользу соперников», – цитирует Семака РИА Новости Спорт.