Уткин едко прокомментировал скандальный вылет "Зенита" из Кубка России

– А нет еще для "Зенита" пути болот? Или пути столиц? Или пути… Да хоть какого пути? – написал Уткин у себя в Telegram-канале.

Напомним, команда Сергея Семака была вынуждена выступать в нижней сетке Кубка России после того, как заняла только третье место в квартете на групповой стадии Кубка России. В первом раунде плей-офф Пути регионов "Зенит" разгромил "Волгу" в Ульяновске. Накануне сине-бело-голубые окончательно выбыли из борьбы за трофей после домашнего поражения от московского "Динамо". Основное время встречи завершилось вничью - 1:1. В серии пенальти гости оказались сильнее - 5:4.