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10 минут назад

Уткин – о новом формате Кубка России: а нет еще для "Зенита" пути болот? Да хоть какого пути?

Rusfootball

Известный футбольный комментатор и блогер Василий Уткин потроллил "Зенит" после вылета из Кубка России.

Уткин едко прокомментировал скандальный вылет "Зенита" из Кубка России
Фото: RusfootballRusfootball

– А нет еще для "Зенита" пути болот? Или пути столиц? Или пути… Да хоть какого пути? – написал Уткин у себя в Telegram-канале.

Уткин жестко ответил Ари, поддержавшего внедрение Fan ID

Напомним, команда Сергея Семака была вынуждена выступать в нижней сетке Кубка России после того, как заняла только третье место в квартете на групповой стадии Кубка России. В первом раунде плей-офф Пути регионов "Зенит" разгромил "Волгу" в Ульяновске. Накануне сине-бело-голубые окончательно выбыли из борьбы за трофей после домашнего поражения от московского "Динамо". Основное время встречи завершилось вничью - 1:1. В серии пенальти гости оказались сильнее - 5:4.

Футбол,Сергей Семак,Василий Уткин,Динамо,Зенит,
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