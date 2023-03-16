Губерниев посоветовал арбитру матча "Зенит" - "Динамо" проверить зрение

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал спорный эпизод в матче Кубка России между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо», передает «РБ Спорт».

Напомним, арбитр встречи Евгений Кукуляк не поставил пенальти в ворота «Зенита» после просмотра ВАР.

«Все видели, что там был пенальти — даже тюменские ежи. Наверное, Кукуляку все-таки стоит проверить зрение, если он смотрел и ничего не увидел», — сказал Губерниев.

Накануне «Динамо» в серии пенальти обыграло «Зенит» и вышло в полуфинал Пути регионов Кубка России.

«Динамо» вышло вперед на первых секундах матча после автогола голкипера «Зенита» Александра Васютина. На 36-й минуте полузащитник петербургской команды Зелимхан Бакаев сравнял счет на табло. Матч перетек в серию пенальти, где сильнее оказалось «Динамо».