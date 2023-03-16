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24 минуты назад

Губерниев посоветовал арбитру матча "Зенит" - "Динамо" Кукуляку проверить зрение

Газета.Ru

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал спорный эпизод в матче Кубка России между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо», передает «РБ Спорт».

Губерниев посоветовал арбитру матча "Зенит" - "Динамо" проверить зрение
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Напомним, арбитр встречи Евгений Кукуляк не поставил пенальти в ворота «Зенита» после просмотра ВАР.

«Все видели, что там был пенальти — даже тюменские ежи. Наверное, Кукуляку все-таки стоит проверить зрение, если он смотрел и ничего не увидел», — сказал Губерниев.

Накануне «Динамо» в серии пенальти обыграло «Зенит» и вышло в полуфинал Пути регионов Кубка России.

«Динамо» вышло вперед на первых секундах матча после автогола голкипера «Зенита» Александра Васютина. На 36-й минуте полузащитник петербургской команды Зелимхан Бакаев сравнял счет на табло. Матч перетек в серию пенальти, где сильнее оказалось «Динамо».

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о том, что арбитры не назначили пенальти в ворота «Зенита» в очном матче 1/4 финала Кубка России Пути регионов.

Футбол,Славиша Йоканович,Евгений Кукуляк,Александр Васютин,Зелимхан Бакаев,Дмитрий Губерниев,Динамо,Зенит,
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