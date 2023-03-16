Непобедимый «Реал», бомбардирские рекорды в Манчестере и неаполитанское побоище. В ночь на четверг, 16 марта, в Лиге Чемпионов определились четвертьфиналисты. Такого успеха у итальянских клубов не было с 2006 года. Когда Италию (а эта страна четырехкратный чемпион мира) в четвертьфинале главного еврокубка представили «Ювентус», «Милан» и «Интер». Сейчас те же миланцы, плюс «Наполи». Rossoneri пробились во второй раунд плей-офф еще неделю назад, одолев «Тоттенхэм». Вместе с ними тогда в одну четвертую шагнули «Челси», «Бенфика» и деклассировавшая «Пари Сен-Жермен» «Бавария».

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Среди матчей текущей недели все выделяют противостояние «МанСити» — «Лейпциг». Причем не столько из-за счета (хотя и он показателен — 7:0), сколько из-за бомбардирского достижения Эрлинга Холлана. Норвежец провел на поле чуть более часа и забил гостям сразу пять раз. Повторил успех Месси, отгрузившего 11 лет назад столько же голов в плей-офф «Байеру». После пятого гола Пеп Гвардьола намеренно заменил молодого снайпера. Но не ради спасения рекорда Лионеля, а чтобы Эрлингу было еще к чему стремиться. В 22 года это форвард уровня Мбаппе, который забивает вообще больше всех.

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Показательный диалог в студии «Матч ТВ» чемпионов СССР и России эпохи Романцева Николая Писарева и Игоря Шалимова.

Николай Писарев: Никогда не было у них такого нападающего, как Холанн. И всегда «Сити» играл без нападающих. Сейчас они укомплектованы: у них полузащита — топ, защита — хорошая, не хватало лишь такого «наконечника». И вот он у них есть. Нет слабых мест у нападающего. Я даже не знаю, чего он не умеет. Плюс давно не было такого, ростом метр 95. И чтобы такой координированный — легко мог «складываться». Я думаю, что и через себя он пробьет легко.

Игорь Шалимов: Ну а как его остановишь? Физические данные сумасшедшие, то есть и рост, и мощь, и удары с обеих ног, игра головой ... Ну и чутье [голевое — BFM.RU] у него нереальное. От природы, я думаю. Он все время там, откуда забиваются голы, и у него все это проходит. И это какое-то сумасшедшее количество мячей.

Вторая тема последних встреч одной восьмой — Неаполь. Но не повторная победа «Наполи» над «Айнтрахтом» — 3:0 и общий счет 5:0. А жуткие столкновения с полицией и итальянскими хулиганами фанатов из Германии. Все из-за запрета неаполитанской префектуры продавать болельщикам немецкой команды билеты на ответную игру. Их не ждали, но они все равно приехали.

Третий представитель Апеннин, «Интер», удержал нулевую ничью в Порту: минимальной победы 1:0 в первой встрече хватило для успеха. А в последнем поединке первого раунда матчей «на вылет» «Реал» повторно справился с «Ливерпулем» — 1:0, неделю назад в гостях было 5:2, и остался единственной командой Испании в текущем турнире. Единственной, но, безусловно, одной из главных, кто претендует на титул.