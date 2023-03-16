Медведева эмоционально отреагировала на победу «Динамо» над «Зенитом»

Чемпионка мира по фигурному катанию и болельщица «Динамо» в своем Telegram-канале поздравила бело-голубых с победой над «Зенитом» в матче Кубка России.

«Лещук – красавчик! Юху-уу! Офигеть, ребята, поздравляем, это очень круто!, — сказала Медведева в своих соцсетях, сопровождая видеотрансляцию победными возгласами.

Вчера «Зенит» принимал в Санкт-Петербурге «Динамо» в рамках 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Москвичи одержали победу по пенальти.

Бело-голубые открыли счет уже на 12-й секунде матча. Муми Нгамале исполнил дальний удар, после которого мяч попал в штангу и отрикошетил в спину вратарю «Зенита» Васютину, после чего влетел в ворота.

Еще в первом тайме хозяева смогли сравнять счет, отличился Зелимхан Бакаев.

В серии пенальти решающий удар петербуржцев в исполнении Дугласа Сантоса парировал голкипер «Динамо» Игорь Лещук.