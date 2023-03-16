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59 минут назад

Медведева эмоционально отреагировала на победу «Динамо» над «Зенитом» в КР

Газета.Ru

Чемпионка мира по фигурному катанию и болельщица «Динамо» в своем Telegram-канале поздравила бело-голубых с победой над «Зенитом» в матче Кубка России.

Медведева эмоционально отреагировала на победу «Динамо» над «Зенитом»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Лещук – красавчик! Юху-уу! Офигеть, ребята, поздравляем, это очень круто!, — сказала Медведева в своих соцсетях, сопровождая видеотрансляцию победными возгласами.

Вчера «Зенит» принимал в Санкт-Петербурге «Динамо» в рамках 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Москвичи одержали победу по пенальти.

Бело-голубые открыли счет уже на 12-й секунде матча. Муми Нгамале исполнил дальний удар, после которого мяч попал в штангу и отрикошетил в спину вратарю «Зенита» Васютину, после чего влетел в ворота.

Еще в первом тайме хозяева смогли сравнять счет, отличился Зелимхан Бакаев.

В серии пенальти решающий удар петербуржцев в исполнении Дугласа Сантоса парировал голкипер «Динамо» Игорь Лещук.

Таким образом, после этой победы «Зенит» выбывает из розыгрыша Кубка России. В полуфинал Пути регионов помимо «Динамо» уже вышли «Акрон» и «Краснодар». Последний полуфиналист определиться сегодня – сыграют «Пари Нижний Новгород» и «Ростов».

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