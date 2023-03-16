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49 минут назад

Полиция Неаполя решила вывезти из города фанатов «Айнтрахта» после беспорядков

Никита Бородкин

Полиция итальянского Неаполя планирует как можно быстрее вывезти из города болельщиков немецкого «Айнтрахта», который 15 марта проиграл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов местному «Наполи». Как сообщает «Чемпионат.com», об этом рассказал главный редактор Sky Sports Каве Солхекол.

Полиция Неаполя решила вывезти из города фанатов «Айнтрахта» после беспорядков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что на прошлой неделе Министерство внутренних дел Италии своим указом запретило жителям Германии покупать билеты на матч. Причиной стала атака на болельщиков «Наполи» во Франкфурте-на-Майне перед первой игрой команд — тогда пострадали несколько граждан Италии. 8 марта для немецких фанатов заблокировали продажу билетов, а болельщикам «Айнтрахта» запретили приезжать в Неаполь, однако 11 марта немцы успешно опротестовали запрет в суде.

Итальянцы сочли, что решение суда перед игрой может спровоцировать беспорядки. Через день префект города Клаудио Паломба издал указ, в котором запретил жителям Франкфурта приобретать билеты на матч Лиги чемпионов. Несмотря на это, порядка трех тысяч болельщиков «Айнтрахта» всё равно отправились в Неаполь, несмотря на закрытый гостевой сектор и невозможность пройти на стадион.

Прибывшие в Неаполь фанаты «Айнтрахта» объединились с болельщиками «Аталанты», которые являются давними врагами «Наполи». Вместе они устроили беспорядки на улицах города — они начались еще до начала матча, продолжались во время него и ночью после окончания игры. В частности, 15 марта ультрас «Наполи» закидали автобус с фанатами «Айнтрахта» бутылками и камнями. Немцы ответили неаполитанцам и устроили драку в одном из баров. Позднее конфликты начались на городской площади и прилегающих улицах, а фанатам даже удалось отбиться от правоохранителей.

Позднее болельщики «Айнтрахта» остановились в одном из отелей. Фанаты «Наполи» пытались напасть на него, однако здание окружили правоохранители. Сейчас в Неаполе все еще находятся порядка 400 болельщиков немецкой команды.

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