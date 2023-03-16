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42 минуты назад

Александр Криворучко назначен на должность главного тренера «Красавы» Евгения Савина

Чемпионат.com

Российский тренер Александр Криворучко назначен на должность главного тренера кипрского клуба «Красава», сообщается на официальной странице команды во «ВКонтакте».

Криворучко назначен на должность главного тренера «Красавы»
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Он сменил на этом посту бывшего наставника Никоса Панайоту. Соглашение с Криворучко рассчитано на 1,5 года. Его ассистентом в команде станет казахстанский специалист Сергей Якушин.

Ранее Криворучко работал в «Красаве» тренером вратарей. После увольнения Панайоту он был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера. Под его руководством команда провела шесть матчей: одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения.

Напомним, владельцем «Красавы» является бывший нападающий «Амкара» и «Крыльев Советов» Евгений Савин. Клуб был перевезён из России на Кипр в 2022 году. Ранее «Красава» выступал в ФНЛ-2.

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