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28 минут назад

ФИФА продлила приостановку членства национальной федерации Зимбабве и утвердила решение по Шри-Ланке

Матч ТВ

Международная федерация футбола (ФИФА) продлила приостановку членства Футбольной ассоциации Зимбабве (ZIFA) и утвердила решение по приостановке членства Федерации футбола Шри Ланки (SSFL) в организации.

ФИФА продлила приостановку членства национальной федерации Зимбабве
Фото: матч твматч тв

Решение по итогам голосования было принято на 73 м конгрессе ФИФА, который проходит в четверг в Кигали (Руанда).

ФИФА приостановила деятельность ZIFA в феврале 2022 года, санкции в отношении SSFL были применены ФИФА в январе этого года. В четверг Совет ФИФА рекомендовал участникам конгресса подтвердить временное отстранение федерации Шри Ланки, что и было сделано, в поддержку высказались 197 членских ассоциаций ФИФА.

Сборные и клубные команды страны не имеют права принимать участие в международных соревнованиях до тех пор, пока решение об отстранении не будет отменено. Кроме того, никто из членов или должностных лиц федераций не могут воспользоваться программами развития, курсами или обучением от ФИФА.

Футбол,ФИФА,
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