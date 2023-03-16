ФИФА продлила приостановку членства национальной федерации Зимбабве

Международная федерация футбола (ФИФА) продлила приостановку членства Футбольной ассоциации Зимбабве (ZIFA) и утвердила решение по приостановке членства Федерации футбола Шри Ланки (SSFL) в организации.

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Решение по итогам голосования было принято на 73 м конгрессе ФИФА, который проходит в четверг в Кигали (Руанда).

ФИФА приостановила деятельность ZIFA в феврале 2022 года, санкции в отношении SSFL были применены ФИФА в январе этого года. В четверг Совет ФИФА рекомендовал участникам конгресса подтвердить временное отстранение федерации Шри Ланки, что и было сделано, в поддержку высказались 197 членских ассоциаций ФИФА.