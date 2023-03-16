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43 минуты назад

Прогнозируемые доходы ФИФА в ближайшие 4 года составят рекордные $11 млрд, заявил Инфантино

Матч ТВиещё 1

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что прогнозируемые доходы организации в ближайшие четыре года составят 11 миллиардов долларов без учета клубного чемпионата мира 2025.

Озвучен чистый доход ФИФА за период с 2019 по 2022 год
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В четверг в Кигали (Руанда) проходит 73 й конгресс ФИФА.

— Мы обещаем новые рекордные доходы в 11 миллиардов долларов, при этом новый клубный чемпионат мира сюда не входит. Сейчас доходы выросли до 7,5 миллиарда. Надеюсь, что благодаря клубному ЧМ эта цифра будет выше еще на 2 миллиарда.

Также я обещаю, что мы будем увеличивать нашу прибыль. Мы поставили очень амбициозные задачи. Хочу напомнить: когда я пришел в ФИФА, был резерв в один миллиард долларов, сейчас же их четыре. Что говорит о том, что мы можем больше инвестировать в футбол. Каждый доллар, инвестированный в проекты, будет проверяться независимым аудитом, — сказал Инфантино на пресс конференции.

Инфантино на конгрессе был переизбран на пост главы ФИФА на очередной срок — с 2023 по 2027 год.

Футбол,Джанни Инфантино,ФИФА,
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