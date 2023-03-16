Фердинанд сравнил Винисиуса с Мбаппе и Холандом

«Винисиус на одну ступень ниже, чем Мбаппе и Холанд, не так ли? Я думаю, что Рашфорд и Сака идут к тому, чтобы быть на том же уровне. Но этот парень… Разница между ним и тем, кого я только что упомянул, заключается в том, что он делает это на уровне плей-офф Лиги чемпионов, он выигрывал этот турнир, будучи важным игроком команды.