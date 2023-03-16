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54 минуты назад

«Это до смерти пугает защитников». Фердинанд сравнил Винисиуса с Мбаппе и Холандом

Чемпионат.com

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд восхитился скоростью нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, сравнив бразильца с его коллегами по амплуа из других команд. Экс-футболист привёл в пример Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда из «ПСЖ» и «Манчестер Сити» соответственно, а также упомянул Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» и игрока лондонского «Арсенала» Букайо Саку.

Фердинанд сравнил Винисиуса с Мбаппе и Холандом
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Винисиус на одну ступень ниже, чем Мбаппе и Холанд, не так ли? Я думаю, что Рашфорд и Сака идут к тому, чтобы быть на том же уровне. Но этот парень… Разница между ним и тем, кого я только что упомянул, заключается в том, что он делает это на уровне плей-офф Лиги чемпионов, он выигрывал этот турнир, будучи важным игроком команды.

Важная составляющая современного футбола — скорость. Скорость убивает. Это до смерти пугает защитников, а у Винисиуса есть не только скорость, но и умение ей пользоваться. Блестящий футболист», — приводит слова Фердинанда BT Sport.

Футбол,Маркус Рашфорд,Манчестер Юнайтед,Реал,
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