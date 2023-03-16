Заседание конгресса FIFA впервые переводят на русский язык

Заседание конгресса Международной федерации футбола (FIFA) впервые переведят на русский язык. Как сообщает ТАСС, 73-я встреча участников организации проходит в четверг, 16 марта, в столице Руанды Кигали.

Сейчас заседание можно послушать на русском, английском, французском, испанском, немецком, арабском и португальских языках.

Напомним, что на 72-м конгрессе FIFA, который состоялся 31 марта 2022 года, организация утвердила три новых официальных языка — русский, португальский и арабский. Сейчас все семь языков могут использоваться в документации и общении с ассоциациями.