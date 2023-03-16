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56 минут назад

Заседание конгресса FIFA впервые переводят на русский язык

Никита Бородкин

Заседание конгресса Международной федерации футбола (FIFA) впервые переведят на русский язык. Как сообщает ТАСС, 73-я встреча участников организации проходит в четверг, 16 марта, в столице Руанды Кигали.

Заседание конгресса FIFA впервые переводят на русский язык
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сейчас заседание можно послушать на русском, английском, французском, испанском, немецком, арабском и португальских языках.

Напомним, что на 72-м конгрессе FIFA, который состоялся 31 марта 2022 года, организация утвердила три новых официальных языка — русский, португальский и арабский. Сейчас все семь языков могут использоваться в документации и общении с ассоциациями.

За введение русского языка как официального проголосовало подавляющее большинство членов-ассоциаций — 187. Лишь четыре выступили против. Как отмечало руководство FIFA, такое решение организации должно способствовать более репрезентативному подходу для языков, на которых говорят в ассоциациях-членах по всему миру.

Футбол,ФИФА,
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