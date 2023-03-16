«Оренбург» объявил о продлении контракта с главным тренером

Уральский клуб активировал опцию продления соглашения с чешским специалистом ещё на один сезон. Предыдущий контракт Лички был рассчитан до конца текущего сезона.

45-летний Марцел Личка работает с «Оренбургом» с 2020 года. Ранее чех возглавлял брестское «Динамо». Под руководством чешского тренера уральская команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне после 19 сыгранных матчей, набрав в них 28 очков. В следующей встрече в рамках чемпионата России «Оренбург» Лички сыграет с московским «Спартаком» уже в ближайшую субботу, 18 марта.