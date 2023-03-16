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33 минуты назад

Президент «Урала» Иванов рассказал, когда ему могут звонить журналисты

Спорт день за днем

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, почему ему нельзя звонить сразу после матчей команды.

Президент «Урала» Иванов рассказал, когда ему могут звонить журналисты
Фото: sportsdaily.rusportsdaily.ru

После первого матча полуфинала Кубка России (путь РПЛ) «Спартак» – «Урал» (2:2) Иванову позвонил журналист Metaratings Юрий Алеманов. Он спросил, как в команде восприняли ничью. Иванов нецензурно выругался и пригрозил сломать ноги журналисту.

«Ребята, давайте не будем мусолить эту тему. Просто еще раз прошу: не звоните сразу после окончания матча. Ну я на эмоциях, пока еще весь в игре, там... Могу где-то что-то сказать... Никому ничего плохого не желаю, просто возьмите паузу. Наберите через час после финального свистка — отвечу на вопросы», – приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

После 19 туров «Урал» с 25 очками занимает 10-е место в РПЛ.

В следующем туре екатеринбургская команда примет московское «Динамо». Матч пройдет 18 марта и начнется в 14:15 по московскому времени.

Футбол,Григорий Иванов,Динамо,Спартак,
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