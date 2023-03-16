Президент «Урала» Иванов рассказал, когда ему могут звонить журналисты

«Ребята, давайте не будем мусолить эту тему. Просто еще раз прошу: не звоните сразу после окончания матча. Ну я на эмоциях, пока еще весь в игре, там... Могу где-то что-то сказать... Никому ничего плохого не желаю, просто возьмите паузу. Наберите через час после финального свистка — отвечу на вопросы», – приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».