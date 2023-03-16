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17 минут назад

«Беги, Форрест, беги!» Канчельскис посоветовал Соболеву уезжать из России

Чемпионат.com

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис порекомендовал нападающему «Спартака» Александру Соболеву уезжать из России. Также Канчельскис обратился ко всем российским игрокам с советом бежать в Европу и развиваться там.

Канчельскис посоветовал Соболеву уезжать из России
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Нужно понимать, есть ли к Соболеву вообще интерес в Европе. Если такой интерес будет, то Соболеву нужно собрать вещи и бежать. Как говорится: «Беги, Форрест, беги!» Ещё раз говорю нашим футболистам: бегите и там уже развивайтесь!

Какой чемпионат подойдёт Соболеву? Сейчас нет смысла об этом говорить. Если будет конкретное предложение по нему, тогда и будем разговаривать. Простота — это самая великая вещь, которая есть в этой жизни! Поэтому проще относитесь ко всему. Главное, чтобы у него было предложение, а рассуждать будем потом», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Соболева в € 9 млн.

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