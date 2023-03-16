Медина прокомментировал ничью в матче с «Крыльями Советов»

Парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал ничью в матче полуфинала Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (2:2).
«Прекрасно видел, что вратарь вышел далеко. Не знаю, что он там делал. Я видел, что ворота пустые. И первое, что пришло мне в голову — это пробить по воротам. Я увидел, что защитник накрывает, и пробил. Мы играли в гостях, а не дома. Мне кажется, разница между таймами в том, что мы первые забили, а «Крылья» пошли вперед, начали отыгрываться. Мы немного потеряли концентрацию, раскоор
Таким образом, они переломили ход игры. Может быть, мы не так сильно оказывали давление, но ничего страшного, потом мы все-таки забили свой мяч, выровняли счёт. Мне кажется, получилась справедливая ничья. Нас ждет второй ответный матч у нас дома при наших трибунах, при наших уважаемых болельщиках. Поэтому считаю, что у нас очень хорошие шансы. Надеемся, у нас будет очень хорошая поддержка», — цитирует Медину пресс-служба клуба.