Медина прокомментировал ничью в матче с «Крыльями Советов»

«Прекрасно видел, что вратарь вышел далеко. Не знаю, что он там делал. Я видел, что ворота пустые. И первое, что пришло мне в голову — это пробить по воротам. Я увидел, что защитник накрывает, и пробил. Мы играли в гостях, а не дома. Мне кажется, разница между таймами в том, что мы первые забили, а «Крылья» пошли вперед, начали отыгрываться. Мы немного потеряли концентрацию, раскоор