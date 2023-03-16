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26 минут назад

«Хватит жевать сопли и быть терпилами!» Салихова призвала бунтовать против судейства

Чемпионат.com

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала судейство после матча 1/4 финала Фонбет Кубка России (Пути регионов) «Зенит»«Динамо» (1:1, 4:5 — по пенальти). Напомним, по ходу игры произошёл спорный эпизод, в котором арбитр не поставил пенальти в ворота «Зенита». Зарема Салихова призвала бунтовать против «судейского беспредела».

Салихова призвала бунтовать против судейства
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Если судейский беспредел на поле продолжится, то считаю, что «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться против этого. Исторические заклятые соперники с момента основания клубов, могут выступить общими усилиями против всего этого безобразия. Других способов просто нет. Хватит быть терпилами.

Если не будут опять видеть очевидные пенальти, совершать другие судейские ошибки, то выход один — уводить команду с поля. Надо спрашивать уже не у футбольных судей, а с их руководства, кто создал такую систему в нашем футболе.

Сейчас футбол в критически низкой точке: минимальная посещаемость на стадионах, ужасные телевизионные футбольные программы, безобразное судейство.

Я считаю, что хватить жевать сопли, ведь есть адресат у этого всего. РФС или РПЛ, не имеет значения (там сотрудники из одних и те же структур и региона), может пора признать, что со своей работой вы не справляетесь?

Считаю, что если судьи продолжать исполнять то, что было с Мартинсом и Тюкавиным, то надо уводить футболистов с поля, отказаться продолжать игру, а оставшееся время провести с болельщиками и раздавать автографы

Без того практически невозможно будет в течение ближайших 5-10 лет привести талантливого тренера в Россию. Все иностранцы в шоке от судейства, слава нехорошая уже международная», — приводит слова Заремы Салиховой Metaratings.

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