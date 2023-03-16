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58 минут назад

Ковтун: уровень РПЛ не особо просел

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Тренер «Родины», бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Юрий Ковтун оценил нынешний уровень Российской Премьер-Лиги.

Ковтун высказался об уровне РПЛ
Фото: betassist.rubetassist.ru

«На мой взгляд, уровень РПЛ не особо просел. У чемпионате России стало меньше иностранцев, которые делали разницу. Однако теперь появляется много молодых российских ребят. С этой точки зрения мне интересно наблюдать за РПЛ. Молодежь должна воспользоваться этим шансом. Многим, я убеждён, это пойдёт на пользу.

Взять тот же «Локомотив», где сейчас доверяют Пиняеву, Глушенкову. В «Динамо» некоторые воспитанники добавляют. «Спартак» делает акцент на российских футболистов. Это классно!

Что бы ни говорили про уровень РПЛ, я хочу, чтобы российские парни играли и были на виду, а академии и детско-юношеские тренеры могли гордиться своими воспитанниками», — приводит слова Ковтуна «Чемпионат».

После начала специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил РФ на территории Украины из российских клубов массово уехали многие легионеры. В настоящий момент в РПЛ осталось крайне мало футболистов из европейских стран, однако продолжает выступать достаточное количество игроков из Южной Америки и Африки.

Футбол,Юрий Ковтун,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,Спартак,
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