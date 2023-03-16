Ковтун высказался об уровне РПЛ

«На мой взгляд, уровень РПЛ не особо просел. У чемпионате России стало меньше иностранцев, которые делали разницу. Однако теперь появляется много молодых российских ребят. С этой точки зрения мне интересно наблюдать за РПЛ. Молодежь должна воспользоваться этим шансом. Многим, я убеждён, это пойдёт на пользу.