Бывший судья РПЛ рассказал, почему арбитры не объясняют свои решения сразу после матчей

— Поймите, вы рассуждаете со стороны, как вам хочется. Вы придумали, что надо давать комментарии, а вы пробовали судить и после этого пойти куда то прокомментировать?! Тем более такие матчи. Не пробовали? А вот я пробовал и скажу вам, что эмоции зашкаливают и можно что то наговорить в тот момент. Поэтому делу время — потехе час. Пускай комментируют те, кто этим должен заниматься. По мне, судья должен отсудить и пару тройку дней никого не видеть и не слышать. Уйти в нирвану, как говорится. Побыть с самим собой, с семьей, еще с кем то. Но вот эта публичность, поверьте мне, она ничего хорошего не дает, потому что это очень сложно, — приводит слова Егорова «Спорт День за Днем».