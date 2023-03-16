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56 минут назад

Бывший судья РПЛ Егоров рассказал, почему арбитры не объясняют свои решения сразу после матчей

Матч ТВиещё 4

Бывший арбитр ФИФА и РПЛ Игорь Егоров объяснил, почему судьи не дают комментарии по горячим следам сразу после своей работы на матчах.

Бывший судья РПЛ рассказал, почему арбитры не объясняют свои решения сразу после матчей
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В среду бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком обслуживала матч второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России между петербургским «Зенитом» и «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти). Во втором тайме в штрафной площади «Зенита» Клаудиньо ударил Константина Тюкавина по ноге. Кукуляк просматривал эпизод после подсказки VAR, но не зафиксировал нарушение правил. В четверг по итогам заседания ЭСК РФС глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил «Матч ТВ», что решение комиссии по эпизоду единогласное: следовало назначить пенальти без вынесения желтой карточки. В результате было принято решение отстранить Кукуляка от работы на некоторое время.

— Поймите, вы рассуждаете со стороны, как вам хочется. Вы придумали, что надо давать комментарии, а вы пробовали судить и после этого пойти куда то прокомментировать?! Тем более такие матчи. Не пробовали? А вот я пробовал и скажу вам, что эмоции зашкаливают и можно что то наговорить в тот момент. Поэтому делу время — потехе час. Пускай комментируют те, кто этим должен заниматься. По мне, судья должен отсудить и пару тройку дней никого не видеть и не слышать. Уйти в нирвану, как говорится. Побыть с самим собой, с семьей, еще с кем то. Но вот эта публичность, поверьте мне, она ничего хорошего не дает, потому что это очень сложно, — приводит слова Егорова «Спорт День за Днем».

Прямые трансляции матчей ФОНБЕТ Кубка России смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. В четверг каналы «Матч ТВ» и «МАТЧ ПРЕМЬЕР» покажут игру между «ПАРИ НН» и «Ростовом». Эфир стартует в 17:45, начало игры — в 18:00 мск.

Футбол,Павел Каманцев,Константин Тюкавин,Евгений Кукуляк,Игорь Егоров,ФИФА,Фонбет,Динамо,Зенит,
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