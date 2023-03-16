Бывший судья РПЛ рассказал, почему арбитры не объясняют свои решения сразу после матчей

Бывший арбитр ФИФА и РПЛ Игорь Егоров объяснил, почему судьи не дают комментарии по горячим следам сразу после своей работы на матчах.
В среду бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком обслуживала матч второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России между петербургским «Зенитом» и «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти). Во втором тайме в штрафной площади «Зенита» Клаудиньо ударил Константина Тюкавина по ноге. Кукуляк просматривал эпизод после подсказки VAR, но не зафиксировал нарушение правил. В четверг по итогам заседания ЭСК РФС глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил «Матч ТВ», что решение комиссии по эпизоду единогласное: следовало назначить пенальти без вынесения желтой карточки. В результате было принято решение отстранить Кукуляка от работы на некоторое время.
— Поймите, вы рассуждаете со стороны, как вам хочется. Вы придумали, что надо давать комментарии, а вы пробовали судить и после этого пойти куда то прокомментировать?! Тем более такие матчи. Не пробовали? А вот я пробовал и скажу вам, что эмоции зашкаливают и можно что то наговорить в тот момент. Поэтому делу время — потехе час. Пускай комментируют те, кто этим должен заниматься. По мне, судья должен отсудить и пару тройку дней никого не видеть и не слышать. Уйти в нирвану, как говорится. Побыть с самим собой, с семьей, еще с кем то. Но вот эта публичность, поверьте мне, она ничего хорошего не дает, потому что это очень сложно, — приводит слова Егорова «Спорт День за Днем».
Прямые трансляции матчей ФОНБЕТ Кубка России смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. В четверг каналы «Матч ТВ» и «МАТЧ ПРЕМЬЕР» покажут игру между «ПАРИ НН» и «Ростовом». Эфир стартует в 17:45, начало игры — в 18:00 мск.