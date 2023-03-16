Радимов прокомментировал судейство матча "Зенит" - "Динамо"

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о поражении санкт-петербургского клуба в матче второго этапа 1/4 финала Кубка России (Путь регионов) с московским «Динамо» (1:1, 4:5 — по пенальти).
«Быстрый гол для одних – подспорье, а для других – ушат холодной воды. Всегда проще играть, когда счёт 0:0, а не когда ты пропускаешь в самом начале встречи.
По моменту с Клаудиньо и Тюкавиным я не понимаю, какие пенальти сейчас ставят, а какие — нет. Если честно, я запутался. И я так говорю не потому, что я за «Зенит» болею, а просто действительно не понимаю», – приводит слова Радимова «РБ Спорт».
В середине второго тайма при счёте 1:1 полузащитник «Зенита» Клаудиньо в своей штрафной площади ударил ногой по колену нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. На протяжении нескольких минут судьи пересматривали эпизод, после чего к монитору был вызван главный арбитр встречи Евгений Кукуляк. В итоге он принял решение не назначать 11-метровый удар в ворота хозяев.