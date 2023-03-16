Радимов прокомментировал судейство матча "Зенит" - "Динамо"

По моменту с Клаудиньо и Тюкавиным я не понимаю, какие пенальти сейчас ставят, а какие — нет. Если честно, я запутался. И я так говорю не потому, что я за «Зенит» болею, а просто действительно не понимаю», – приводит слова Радимова «РБ Спорт».