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39 минут назад

Полузащитник «Локомотива» решил перейти в грузинскую сборную

Елена Прошина

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили намерен перейти в сборную Грузии. Об этом пишет «Рейтинг букмекеров».

Полузащитник «Локомотива» решил перейти в грузинскую сборную
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В настоящее время полузащитник занимается получением грузинского гражданства. На сегодняшний день, Марадишвили играл только за молодежную российскую сборную, поэтому он может взять гражданство другой страны. Отмечается, что у игрока грузинские корни.

В этом сезоне футболист провел 20 игр в составе «Локомотива». На его счету два забитых мяча и три результативные передачи. В составе молодежной сборной РФ Марадишвили провел шесть матчей.

Ранее стало известно, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян решил перейти в сборную Армении. Предположительно, футболист дебютирует уже в ближайших матчах, которые состоятся в конце марта.

Футбол,Константин Марадишвили,
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