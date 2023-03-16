Полузащитник «Локомотива» решил перейти в грузинскую сборную

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили намерен перейти в сборную Грузии. Об этом пишет «Рейтинг букмекеров».
В настоящее время полузащитник занимается получением грузинского гражданства. На сегодняшний день, Марадишвили играл только за молодежную российскую сборную, поэтому он может взять гражданство другой страны. Отмечается, что у игрока грузинские корни.
В этом сезоне футболист провел 20 игр в составе «Локомотива». На его счету два забитых мяча и три результативные передачи. В составе молодежной сборной РФ Марадишвили провел шесть матчей.
Ранее стало известно, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян решил перейти в сборную Армении. Предположительно, футболист дебютирует уже в ближайших матчах, которые состоятся в конце марта.