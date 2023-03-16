Арбитр Жабченко отстранён от работы в РПЛ из-за ошибки в матче «Спартак» — «Урал»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил, что арбитр Анатолий Жабченко будет отстранён от матчей Российской Премьер-Лиги на неопределённый срок после ошибки в матче «Спартак» — «Урал» (1:1) в Кубке России. Напомним, Жабченко отвечал в этой игре за VAR и никак не отреагировал на спорный эпизод, в котором игрок «Урала» в штрафной площади ударил рукой по лицу футболисту «Спартака».