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45 минут назад

Инфантино перед выборами в ФИФА пообещал провести «самый инклюзивный» ЧМ в истории

Матч ТВ

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира 2026 года станет самым инклюзивным в истории.

Инфантино перед выборами в ФИФА пообещал провести «самый инклюзивный» ЧМ в истории
Фото: матч твматч тв

ЧМ 2026 пройдет в Канаде, США и Мексике. Финал турнира запланирован на 19 июля 2026 года.

— Мы обещаем провести самый замечательный в истории чемпионат мира в 2026 году. Поменялся формат турнира, это будет самый инклюзивный формат за всю историю ФИФА. Мы хотим быть инклюзивными, — сказал Инфантино на 73 м конгрессе ФИФА, в рамках которого пройдут выборы главы организации.

На ЧМ 2026 национальные сборные будут разбиты на 12 групп по четыре команды в каждой. В следующую стадию будут выходить сборные, занявшие первые два места в группах, а также восемь лучших команд, занявших третьи места. После группового этапа национальные команды сыграют на стадии 1/16 финала. За время турнира будет сыграно 104 матча. В ЧМ 2026 примут участие 48 сборных (ранее — 32).

Футбол,Джанни Инфантино,ФИФА,
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