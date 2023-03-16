Инфантино перед выборами в ФИФА пообещал провести «самый инклюзивный» ЧМ в истории

— Мы обещаем провести самый замечательный в истории чемпионат мира в 2026 году. Поменялся формат турнира, это будет самый инклюзивный формат за всю историю ФИФА. Мы хотим быть инклюзивными, — сказал Инфантино на 73 м конгрессе ФИФА, в рамках которого пройдут выборы главы организации.

На ЧМ 2026 национальные сборные будут разбиты на 12 групп по четыре команды в каждой. В следующую стадию будут выходить сборные, занявшие первые два места в группах, а также восемь лучших команд, занявших третьи места. После группового этапа национальные команды сыграют на стадии 1/16 финала. За время турнира будет сыграно 104 матча. В ЧМ 2026 примут участие 48 сборных (ранее — 32).