Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
22 минуты назад

«Динамо не обращалось в ЭСК РФС по спорному моменту в матче с «Зенитом»

Спорт день за днем

«Динамо не обращалось в Экспертно судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза по поводу спорного эпизода с неназначенным пенальти в матче ¼ Кубка России с «Зенитом», сообщает «Матч ТВ».

«Динамо не обращалось в ЭСК РФС по спорному моменту в матче с «Зенитом»
Фото: sportsdaily.rusportsdaily.ru

По данным источника, в ЭСК РФС обратился Российский футбольный союз.

15 марта, «Динамо» обыграло «Зенит» в матче ¼ Кубка России (Путь регионов). Игра завершилась со счетом 1:1, по пенальти – 4:5.

На 63-й минуте нападающий Константин Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после того, как Клаудиньо ударил его по ноге. Главный арбитр Евгений Кукуляк проверил эпизод с помощью ВАР, но не стал назначать пенальти.

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев, что в ближайшее время Кукуляк не будет работать на матчах чемпионатов России.

Футбол,Павел Каманцев,Константин Тюкавин,Евгений Кукуляк,Динамо,РФС,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий