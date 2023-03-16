«Динамо не обращалось в ЭСК РФС по спорному моменту в матче с «Зенитом»

«Динамо не обращалось в Экспертно судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза по поводу спорного эпизода с неназначенным пенальти в матче ¼ Кубка России с «Зенитом», сообщает «Матч ТВ».

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По данным источника, в ЭСК РФС обратился Российский футбольный союз.

15 марта, «Динамо» обыграло «Зенит» в матче ¼ Кубка России (Путь регионов). Игра завершилась со счетом 1:1, по пенальти – 4:5.

На 63-й минуте нападающий Константин Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после того, как Клаудиньо ударил его по ноге. Главный арбитр Евгений Кукуляк проверил эпизод с помощью ВАР, но не стал назначать пенальти.