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26 минут назад

Верратти задумался об уходе из «ПСЖ» – его разочаровала критика после ошибки с «Баварией». Он интересен «Юве» (Calciomercato.com)

Sports.ru

Полузащитник допустил грубую ошибку в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» (0:2). На 61-й минуте Верратти получил мяч на линии штрафной и под прессингом двух футболистов мюнхенцев его потерял. После этого Томас Мюллер отдал пас под удар Эрику-Максиму Шупо-Мотингу, и форвард открыл счет.

Верратти задумался об уходе из «ПСЖ»
Фото: sports.rusports.ru

Как пишет Calciomercato.com, Верратти был очень разочарован жесткой критикой, которую он получил по итогам этого эпизода, и задумался о смене клуба.

Интерес к Марко проявляет «Ювентус», который уже несколько сезонов хочет подписать его. У итальянского клуба хорошие отношения с окружением футболиста. В детстве Верратти болел за «Юве».

Однако на данный момент президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи не намерен рассматривать предложения о продаже игрока, которого считает символом команды. Изменить ситуацию может запрос на трансфер со стороны Верратти.

В этом сезоне Марко сыграл 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и получил 12 желтых карточек. Полную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.

Футбол,Томас Мюллер,
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