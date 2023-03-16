Верратти задумался об уходе из «ПСЖ»

Полузащитник допустил грубую ошибку в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» (0:2). На 61-й минуте Верратти получил мяч на линии штрафной и под прессингом двух футболистов мюнхенцев его потерял. После этого Томас Мюллер отдал пас под удар Эрику-Максиму Шупо-Мотингу, и форвард открыл счет.

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Как пишет Calciomercato.com, Верратти был очень разочарован жесткой критикой, которую он получил по итогам этого эпизода, и задумался о смене клуба.

Интерес к Марко проявляет «Ювентус», который уже несколько сезонов хочет подписать его. У итальянского клуба хорошие отношения с окружением футболиста. В детстве Верратти болел за «Юве».

Однако на данный момент президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи не намерен рассматривать предложения о продаже игрока, которого считает символом команды. Изменить ситуацию может запрос на трансфер со стороны Верратти.