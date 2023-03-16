Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
1 час назад

Семерых болельщиков арестовали за беспорядки в связи с матчем Лиги чемпионов в Неаполе

ТАСС

Четыре болельщика итальянского клуба "Наполи" и трое болельщиков германского "Айнтрахта" арестованы за беспорядки, устроенные в Неаполе накануне перед началом ответного матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Семерых болельщиков арестовали за беспорядки в Неаполе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает в четверг агентство АНСА, итальянские правоохранители идентифицировали всех немецких болельщиков, которые участвовали в погроме в южном итальянском городе. Болельщики поджигали автомобили и крушили витрины. Всего идентифицированы 470 немцев, 120 из которых уже отправлены на родину. На 350 немцев еще идет составление протокола в местной квестуре, уточняет агентство. В беспорядках пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов.

Из Германии на игру прибыли тысячи фанатов "Айнтрахта". Большая группа болельщиков "Наполи" закидала камнями автобусы с германскими болельщиками в центре Неаполя. Сообщается, что итальянские поклонники сожгли несколько автомобилей и вступили в драку с местной полицией. Ранее власти Неаполя вынесли запрет болельщикам "Айнтрахта" на посещение матча из-за угроз беспорядков. "Наполи" одержал победу со счетом 3:0.

В Италии уже были подобные прецеденты, связанные с вандализмом футбольных болельщиков. Так, в 2015 году болельщики голландского футбольного клуба "Фейенорд" разгромили центральную римскую площадь Испании перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с местной "Ромой".

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий