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1 час назад

Федерация футбола Испании присоединилась к делу о коррупции «Барсы»

Sports.ru

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Федерация футбола Испании присоединилась к делу о коррупции «Барсы»
Фото: sports.rusports.ru

«Королевская испанская футбольная федерация присоединилась к делу, как только суд принял к рассмотрению жалобу прокуратуры на выплаты «Барселоны» бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Кроме того, проанализировав ситуацию, RFEF уже отправила отчет департамента целостности соревнований и всю документацию, подтверждающую письмо, директору УЕФА по вопросам добропорядочности.

RFEF с самого начала сотрудничает с компетентными органами, чтобы максимально упростить работу по расследованию этих событий, которые случились при другой управленческой команде. УЕФА также был проинформирован об участии RFEF в разбирательствах. В то же время вышеупомянутый отчет был передан в Высший спортивный совет, а копия – в «Барселону» и судейский комитет.

Стоит повторить, что RFEF сохраняет неоспоримую приверженность в этом вопросе. Мы инициировали внутреннее расследование, как только об этом случае стало известно. Федерация готова к сотрудничеству в любое время. Мы хотим, чтобы дело было доведено до конца, и просим всех сохранять необходимое и желательное спокойствие, которое поможет снизить атмосферу напряженности по отношению к судьям. Это невыгодно для футбола. Применение правосудия требует времени и доказательств.

RFEF хотела бы поблагодарить судей, который объединились вокруг судейского комитета. Организация получила огромную поддержку от прославленных легенд испанского судейства, которые в прошлом помогали нашему футболу расти. Спасибо вам!» – сказано в заявлении.

Футбол,Хосе Мария,УЕФА,
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