Федерация футбола Испании присоединилась к делу о коррупции «Барсы»

Стоит повторить, что RFEF сохраняет неоспоримую приверженность в этом вопросе. Мы инициировали внутреннее расследование, как только об этом случае стало известно. Федерация готова к сотрудничеству в любое время. Мы хотим, чтобы дело было доведено до конца, и просим всех сохранять необходимое и желательное спокойствие, которое поможет снизить атмосферу напряженности по отношению к судьям. Это невыгодно для футбола. Применение правосудия требует времени и доказательств.