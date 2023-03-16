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49 минут назад

Призовой фонд женского ЧМ-2023 по футболу составит $150 млн

Матч ТВ

Общий призовой фонд женского чемпионата мира по футболу 2023 года составит 150 миллионов долларов, сообщил на пресс конференции по итогам конгресса ФИФА в Руанде глава организации Джанни Инфантино.

Призовой фонд женского ЧМ-2023 по футболу составит $150 млн
Фото: матч твматч тв

По сравнению с чемпионатом мира 2019 года призовые вырастут на 300%.

— 110 миллионов — непосредственно призовой фонд, какие то деньги пойдут игрокам. Мы обсуждаем возможность того, что часть этих денег будет выплачена федерациям на развитие футбола. Женщины заслуживают гораздо большего, и мы здесь, чтобы бороться за них и вместе с ними. Этот чемпионат мира должен стать праздником женского футбола, — сказал Инфантино.

Чемпионат мира по футболу среди женщин пройдет в Австралии и Новой Зеландии в июле августе 2023 года. В турнире примут участие 32 команды.

Футбол,Джанни Инфантино,ФИФА,
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