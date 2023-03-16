Призовой фонд женского ЧМ-2023 по футболу составит $150 млн

Общий призовой фонд женского чемпионата мира по футболу 2023 года составит 150 миллионов долларов, сообщил на пресс конференции по итогам конгресса ФИФА в Руанде глава организации Джанни Инфантино.
По сравнению с чемпионатом мира 2019 года призовые вырастут на 300%.
— 110 миллионов — непосредственно призовой фонд, какие то деньги пойдут игрокам. Мы обсуждаем возможность того, что часть этих денег будет выплачена федерациям на развитие футбола. Женщины заслуживают гораздо большего, и мы здесь, чтобы бороться за них и вместе с ними. Этот чемпионат мира должен стать праздником женского футбола, — сказал Инфантино.
Чемпионат мира по футболу среди женщин пройдет в Австралии и Новой Зеландии в июле августе 2023 года. В турнире примут участие 32 команды.