Чанов назвал российского вратаря, который был ближе всех к планке Акинфеева

«Когда мы только начали подпускать Акинфеева к основе ЦСКА, то у него был период соперничества с Веней Мандрыкиным, а в дальнейшем, думаю, что только Володя Габулов, который был тем вторым номером, который достойно мог играть и в основном составе. Он должен был играть, но не уходил из ЦСКА, не потому что ему нравилось сидеть вторым под Акинфеевым. По всем этим показателям Габулов был наиболее близок к планке Акинфеева», — передает слова Чанова Metaratings.