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23 минуты назад

Чанов назвал российского вратаря, который был ближе всех к планке Акинфеева

Газета.Ru

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что Владимир Габулов был наиболее близок к планке Игоря Акинфеева.

Чанов назвал российского вратаря, который был ближе всех к планке Акинфеева
Фото: 

«Когда мы только начали подпускать Акинфеева к основе ЦСКА, то у него был период соперничества с Веней Мандрыкиным, а в дальнейшем, думаю, что только Володя Габулов, который был тем вторым номером, который достойно мог играть и в основном составе. Он должен был играть, но не уходил из ЦСКА, не потому что ему нравилось сидеть вторым под Акинфеевым. По всем этим показателям Габулов был наиболее близок к планке Акинфеева», — передает слова Чанова Metaratings.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету более 500 матчей за «армейцев», 350 из которых стали «сухими».

Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, столько же раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне 2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА.

Россиянин входит в топ-7 голкиперов 21 века по числу «сухих» матчей в карьере.

Габулов играл за ЦСКА с 2004 по 2006-й и в 2011 годах. В составе сборной России он стал обладателем бронзы на Евро-2008.

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