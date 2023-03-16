Глава ФИФА заявил, что его беспокоит коррупционный скандал вокруг «Барселоны»

— Конечно, я наблюдаю за всем, что происходит в сборных и клубах, когда возникают неприятные ситуации, нас это беспокоит, потому что клубы, особенно «большие», очень много делают для футбола, в том числе во всем мире. Мы все люди, делаем ошибки, и то, что произошло, будет проанализировано, например, в Испании, чтобы понять, как можно урегулировать ситуацию.

У нас были кризисы в нескольких странах, в том числе в Италии, также с участием топ клубов. Это не идет на пользу футболу, мы все должны работать, давая положительный импульс, если это возможно, — сказал Инфантино на пресс конференции по итогам конгресса ФИФА в Руанде.