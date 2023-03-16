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48 минут назад

Глава ФИФА заявил, что его беспокоит коррупционный скандал вокруг «Барселоны»

Матч ТВ

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что коррупционный скандал вокруг «Барселоны» вредит интересам футбола.

Глава ФИФА заявил, что его беспокоит коррупционный скандал вокруг «Барселоны»
Фото: матч твматч тв

Ранее СМИ сообщали, что «сине гранатовые» на протяжении нескольких лет платили деньги вице президенту технического судейского комитета Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре. По данным следствия, в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил более семи миллионов евро за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с арбитрами.

— Конечно, я наблюдаю за всем, что происходит в сборных и клубах, когда возникают неприятные ситуации, нас это беспокоит, потому что клубы, особенно «большие», очень много делают для футбола, в том числе во всем мире. Мы все люди, делаем ошибки, и то, что произошло, будет проанализировано, например, в Испании, чтобы понять, как можно урегулировать ситуацию.
У нас были кризисы в нескольких странах, в том числе в Италии, также с участием топ клубов. Это не идет на пользу футболу, мы все должны работать, давая положительный импульс, если это возможно, — сказал Инфантино на пресс конференции по итогам конгресса ФИФА в Руанде.

«Барселона» 5 апреля сыграет дома с мадридским «Реалом» в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Первая игра завершилась победой «сине гранатовых» со счетом 1:0.Матчи Кубка Испании смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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