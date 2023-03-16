Уткин грубо высказался о судействе в матче «Зенит» — «Динамо»

«Есть такое выражение — усидеть на двух стульях. Часто употребляется в отношении судей. Как-то надо не то чтоб прям угодить двум сторонам, но… По итогам матча «Зенит» — «Динамо» в Кубке России надо признать, что у судьи на «Конфорка-Арене» стул один. И он жидкий», — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.