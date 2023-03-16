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1 час назад

Уткин: есть фраза «усидеть на двух стульях». У судьи «Зенит» — «Динамо» стул один — жидкий

Чемпионат.com

Известный комментатор Василий Уткин высказался о судействе в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Пути регионов) «Зенит»«Динамо» (1:1, 4:5 — по пенальти). Уткин считает, что арбитр этой встречи явно провалился. Напомним, судья не назначил пенальти в ворота «Зенита», чем породил массу споров и дискусский.

Уткин грубо высказался о судействе в матче «Зенит» — «Динамо»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Есть такое выражение — усидеть на двух стульях. Часто употребляется в отношении судей. Как-то надо не то чтоб прям угодить двум сторонам, но… По итогам матча «Зенит» — «Динамо» в Кубке России надо признать, что у судьи на «Конфорка-Арене» стул один. И он жидкий», — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее супруга экс-владельца «Спартака» Зарема Салихова призвала бунтовать против «судейского произвола» в России.

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