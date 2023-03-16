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33 минуты назад

«Ростов» и «Нижний Новгород» огласили стартовые составы на матч Кубка России

Чемпионат.comиещё 2

Сегодня, 16 марта, состоится матч в рамках четвертьфинала пути регионов Фонбет Кубка России между «Ростовом» и «Нижним Новгородом». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Ростов» и «Нижний Новгород» огласили стартовые составы на матч Кубка России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Пари Нижний Новгород»: Артур Нигматуллин, Виктор Александров, Иброхимхалил Юлдошев, Вячеслав Кротов, Илья Берковский, Ярослав Михайлов, Кирилл Гоцук, Альберт Шарипов, Даниил Корнюшин, Денис Глушаков, Момо Янсане.

«Ростов»: Сергей Песьяков, Данил Глебов, Николай Комличенко, Степан Мельников, Алексей Миронов, Максим Осипенко, Данила Прохин, Александр Селява, Денис Терентьев, Роман Тугарев, Евгений Чернов.

Футбол,Данила Прохин,Данил Глебов,Александр Селява,Ярослав Михайлов,Кирилл Гоцук,Вячеслав Кротов,Артур Нигматуллин,Роман Тугарев,Алексей Миронов,Максим Осипенко,Виктор Александров,Денис Терентьев,Николай Комличенко,Сергей Песьяков,Альберт Шарипов,Денис Глушаков,Евгений Чернов,Фонбет,
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