«Ростов» и «Нижний Новгород» огласили стартовые составы на матч Кубка России

Сегодня, 16 марта, состоится матч в рамках четвертьфинала пути регионов Фонбет Кубка России между «Ростовом» и «Нижним Новгородом». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.