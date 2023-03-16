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12 минут назад

Ковтун оценил работу Карпина в должности главного тренера «Ростова»

Матч ТВ

Бывший защитник сборной России, «Спартака» и «Динамо» Юрий Ковтун отметил сильные и слабые стороны Валерия Карпина в работе на посту главного тренера «Ростова».

Ковтун оценил работу Карпина в должности главного тренера «Ростова»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В четверг «Ростов» в Нижнем Новгороде сыграет против «ПАРИ НН» в матче второго этапа ¼ финала Пути регионов Кубка России по футболу. В турнирной таблице МИР РПЛ ростовская команда после 19 туров занимает третью строчку, имея в активе 38 очков.

— Сезон на сезон не приходится. Бывают суперотрезки: набрали очки, поднялись в таблице, а в начале года немного не пошло у них. Хотя состав Карпин всё равно стабилизировал, больших изменений нет. Наверное, и самого Карпина не всё в командных действиях устраивает. Думаю, он найдёт выход и быстро исправит ситуацию.

Валерий Георгиевич — очень креативный специалист, и если он чем то недоволен, то прямо и жёстко об этом скажет. Умеет замотивировать, — сказал Ковтун в интервью «Чемпионату».

В прямом эфире игру «ПАРИ НН» — «Ростов» покажут телеканалы «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, начало — в 17:45 мск.

Футбол,Юрий Ковтун,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,Спартак,
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