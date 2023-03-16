Ковтун оценил работу Карпина в должности главного тренера «Ростова»

— Сезон на сезон не приходится. Бывают суперотрезки: набрали очки, поднялись в таблице, а в начале года немного не пошло у них. Хотя состав Карпин всё равно стабилизировал, больших изменений нет. Наверное, и самого Карпина не всё в командных действиях устраивает. Думаю, он найдёт выход и быстро исправит ситуацию.



Валерий Георгиевич — очень креативный специалист, и если он чем то недоволен, то прямо и жёстко об этом скажет. Умеет замотивировать, — сказал Ковтун в интервью «Чемпионату».