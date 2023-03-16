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41 минуту назад

В «Зените» подтвердили победу в ФИФА в разбирательстве с «Юргорденом» по «делу Васютина»

Матч ТВ

Международная федерация футбола (ФИФА) закрепила правоту «Зенита» в споре со шведским «Юргорденом» по оплате аренды вратаря Александра Васютина, сообщили «Матч ТВ» в пресс службе петербургского клуба.

В «Зените» подтвердили победу в ФИФА в разбирательстве с «Юргорденом» по «делу Васютина»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В сезоне 2021/22 Васютин находился в платной аренде в «Юргордене», но шведский клуб не заплатил необходимую по договору сумму.

— Шведский клуб действительно до сих пор не оплатил аренду Александра Васютина за сезон 21/22. Ситуация затянулась, и мы обратились в ФИФА за официальным разбирательством. Делопроизводство признало нашу правоту, которая теперь защищена юридически решением ФИФА. Рассчитываем, что вскоре «Юргорден» закроет свои долги перед нами, — сообщили «Матч ТВ» в пресс службе сине бело голубых.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Александр Васютин,ФИФА,Зенит,
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