В «Зените» подтвердили победу в ФИФА в разбирательстве с «Юргорденом» по «делу Васютина»

Международная федерация футбола (ФИФА) закрепила правоту «Зенита» в споре со шведским «Юргорденом» по оплате аренды вратаря Александра Васютина, сообщили «Матч ТВ» в пресс службе петербургского клуба.
В сезоне 2021/22 Васютин находился в платной аренде в «Юргордене», но шведский клуб не заплатил необходимую по договору сумму.
— Шведский клуб действительно до сих пор не оплатил аренду Александра Васютина за сезон 21/22. Ситуация затянулась, и мы обратились в ФИФА за официальным разбирательством. Делопроизводство признало нашу правоту, которая теперь защищена юридически решением ФИФА. Рассчитываем, что вскоре «Юргорден» закроет свои долги перед нами, — сообщили «Матч ТВ» в пресс службе сине бело голубых.
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