В «Зените» подтвердили победу в ФИФА в разбирательстве с «Юргорденом» по «делу Васютина»

— Шведский клуб действительно до сих пор не оплатил аренду Александра Васютина за сезон 21/22. Ситуация затянулась, и мы обратились в ФИФА за официальным разбирательством. Делопроизводство признало нашу правоту, которая теперь защищена юридически решением ФИФА. Рассчитываем, что вскоре «Юргорден» закроет свои долги перед нами, — сообщили «Матч ТВ» в пресс службе сине бело голубых.