Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
48 минут назад

В РФС отреагировали на нахождение Быстрова на скамейке «Зенита» в матче Кубка России

Чемпионат.comиещё 1

Российский футбольный союз прокомментировал нахождение бывшего вингера «Зенита» Владимира Быстрова на скамейке сине-бело-голубых во время домашнего матча 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Динамо» (1:1, 4:5 в серии пенальти).

В РФС отреагировали на нахождение Быстрова на скамейке «Зенита» в матче Кубка России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На данном этапе соревнований ответственность за организацию матча лежит на клубе-хозяине. Владимир Быстров присутствовал на матче в качестве соведущего тревел-шоу «Это кубок, брат», — сказали представители службы коммуникаций РФС в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, ранее стало известно, что Быстров вместе с ребёнком находились на скамейке запасных «Зенита», что попало в объективы телекамер. Согласно регламенту РФС, нахождение посторонних лиц в технической зоне запрещено. Их присутствие может привести к штрафу для клуба.

Футбол,Владимир Быстров,Максим Пахомов,Фонбет,Динамо,РФС,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий