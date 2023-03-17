Капелло высказался об игре Кварацхелии

«Можно ли назвать Кварацхелию главным открытием сезона в Серии А? Пожалуй, что да. Его навыки удивляют», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

У 22-летнего Хвичи Кварацхелии 13 забитых мячей и 15 результативных передач за «Наполи» в текущем сезоне во всех турнирах. Грузинский нападающий перешёл в итальянский клуб летом 2022 года из «Динамо» Батуми.