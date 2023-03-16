«Ростов» победил «ПАРИ НН» и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

«Ростов» нанес поражение нижегородскому «ПАРИ НН» в матче второго этапа ¼ финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России.Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 1:0. Мяч на 82 й минуте забил Роман Тугарев.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Следующий соперник команды Валерия Карпина определится по итогам жеребьевки, которая состоится 17 марта. Ранее в полуфинал Пути регионов вышли московское «Динамо», тольяттинский «Акрон» и «Краснодар».

Прямые трансляции матчей Кубка России смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.