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20 минут назад

«Ростов» победил «ПАРИ НН» и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

Матч ТВ

«Ростов» нанес поражение нижегородскому «ПАРИ НН» в матче второго этапа ¼ финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России.Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 1:0. Мяч на 82 й минуте забил Роман Тугарев.

«Ростов» победил «ПАРИ НН» и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Следующий соперник команды Валерия Карпина определится по итогам жеребьевки, которая состоится 17 марта. Ранее в полуфинал Пути регионов вышли московское «Динамо», тольяттинский «Акрон» и «Краснодар».

Прямые трансляции матчей Кубка России смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

ФОНБЕТ Кубок России. Путь регионов. ¼ финала «Пари НН» (Нижний Новгород) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:1 (0:0) Гол: Тугарев, 82.

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