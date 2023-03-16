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40 минут назад

Карпин остался доволен игрой «Ростова» в матче Кубка России с «ПАРИ НН»

Матч ТВ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что доволен многими отрезками игры, которую показали футболисты ростовской команды в матче второго этапа ¼ финала Пути регионов Кубка России против нижегородского «ПАРИ НН».

Карпин отреагировал на игру «Ростова» в матче Кубка России с «ПАРИ НН»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой гостей со счетом 1:0.

— За счет чего удалось победить? За счет углового, стандарта. За счет того, что играли в футбол. Доволен многими отрезками, но не скажу, что всеми. (Доволен) именно игрой, как выходили и выходим из обороны.

Мы держали в уме игру с «Химками» (в чемпионате России — прим.) и зарезервировали тех игроков, которые сыграют в воскресенье. Тугарев и Прохин также имеют шанс сыграть, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей ФОНБЕТ Кубка России смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Валерий Карпин,Фонбет,
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