Карпин отреагировал на игру «Ростова» в матче Кубка России с «ПАРИ НН»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что доволен многими отрезками игры, которую показали футболисты ростовской команды в матче второго этапа ¼ финала Пути регионов Кубка России против нижегородского «ПАРИ НН».
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой гостей со счетом 1:0.
— За счет чего удалось победить? За счет углового, стандарта. За счет того, что играли в футбол. Доволен многими отрезками, но не скажу, что всеми. (Доволен) именно игрой, как выходили и выходим из обороны.
Мы держали в уме игру с «Химками» (в чемпионате России — прим.) и зарезервировали тех игроков, которые сыграют в воскресенье. Тугарев и Прохин также имеют шанс сыграть, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
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