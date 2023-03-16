Карпин отреагировал на игру «Ростова» в матче Кубка России с «ПАРИ НН»

— За счет чего удалось победить? За счет углового, стандарта. За счет того, что играли в футбол. Доволен многими отрезками, но не скажу, что всеми. (Доволен) именно игрой, как выходили и выходим из обороны.



Мы держали в уме игру с «Химками» (в чемпионате России — прим.) и зарезервировали тех игроков, которые сыграют в воскресенье. Тугарев и Прохин также имеют шанс сыграть, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».