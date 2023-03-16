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18 минут назад

Зидан, Моуринью и Михайлович будут введены в Зал славы итальянского футбола

Матч ТВ

Федерация футбола Италии (FIGC) на сайте объявила имена новых членов Зала славы итальянского футбола.

Названы имена новых членов Зала славы итальянского футбола
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Этой чести удостоились Джанфранко Дзола, бывший полузащитник сборной Франции Зинедин Зидан, тренер «Ромы» Жозе Моуринью, Алессандро Альтобелли, Кристиана Джирелли, Эрнесто Пеллегрини, экс тренер «Милана» Синиша Михайлович и Эрне Эрбштейн.

Церемония введения в Зал славы пройдет в ближайшие месяцы.Зал славы был учрежден FIGC и Фондом музея футбола Италии для награждения игроков, тренеров, судей и менеджеров, «оставивших неизгладимый след в истории итальянского футбола». В комиссию по награждению входят журналисты ведущих спортивных изданий страны.

Зидан с 1996 по 2001 год выступал за туринский «Ювентус», Моуринью в 2008–2010 годах тренировал «Интер». Михайлович работал тренером в ряде итальянских клубов, в том числе «Милане», «Торино», «Сампдории» и «Болонье». Сербский специалист умер в прошлом году в возрасте 53 лет.

Футбол,Зинедин Зидан,
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