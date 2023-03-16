Названы имена новых членов Зала славы итальянского футбола

Федерация футбола Италии (FIGC) на сайте объявила имена новых членов Зала славы итальянского футбола.
Этой чести удостоились Джанфранко Дзола, бывший полузащитник сборной Франции Зинедин Зидан, тренер «Ромы» Жозе Моуринью, Алессандро Альтобелли, Кристиана Джирелли, Эрнесто Пеллегрини, экс тренер «Милана» Синиша Михайлович и Эрне Эрбштейн.
Церемония введения в Зал славы пройдет в ближайшие месяцы.Зал славы был учрежден FIGC и Фондом музея футбола Италии для награждения игроков, тренеров, судей и менеджеров, «оставивших неизгладимый след в истории итальянского футбола». В комиссию по награждению входят журналисты ведущих спортивных изданий страны.
Зидан с 1996 по 2001 год выступал за туринский «Ювентус», Моуринью в 2008–2010 годах тренировал «Интер». Михайлович работал тренером в ряде итальянских клубов, в том числе «Милане», «Торино», «Сампдории» и «Болонье». Сербский специалист умер в прошлом году в возрасте 53 лет.