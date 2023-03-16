Месси связал свое будущее в "ПСЖ" с зарплатой Мбаппе

Один из вопросов, который стороны до сих пор не решили — это продолжительность контракта. Рассматриваются варианты активации дополнительного года в текущем контракте и подписания нового однолетнего контракта с возможностью продления ещё на один сезон. Также стороны все ещё не сошлись во мнении относительно годового оклада футболиста. Чемпион мира 2022 года готов продлить контракт только при условии, что его заработная плата не будет сильно уступать окладу Килиана Мбаппе, но клуб не готов удовлетворить подобные запросы Месси, сообщает RMC Sport.