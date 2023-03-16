ФИФА обязала "Юргорден" заплатить "Зениту" за аренду вратаря Васютина

«Юргорден» до сих пор не оплатил аренду Васютина за сезон-2021/2022. Ситуация затянулась, и мы обратились в ФИФА за официальным разбирательством. Делопроизводство признало нашу правоту, которая теперь защищена юридически решением ФИФА. Рассчитываем, что «Юргорден» в течение 45 дней закроет свои долги», — говорится в заявлении.

Васютин выступал за шведский клуб с 2021 по 2022 год. В этот период он принял участие в 18 встречах. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в одном матче за «Зенит». Голкипер защищал ворота петербургской команды в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «Динамо», в котором его команда проиграла в серии пенальти. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Васютина составляет €400 тыс.