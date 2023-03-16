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55 минут назад

ФИФА обязала "Юргорден" заплатить "Зениту" за аренду вратаря Васютина

Газета.Ruиещё 1

Международная федерация футбола (ФИФА) обязала шведский «Юргорден» выплатить петербургскому «Зениту» компенсацию за аренду вратаря Александра Васютина. Об этом сообщила пресс-служба «Зенита» РИА Новости.

ФИФА обязала "Юргорден" заплатить "Зениту" за аренду вратаря Васютина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Юргорден» до сих пор не оплатил аренду Васютина за сезон-2021/2022. Ситуация затянулась, и мы обратились в ФИФА за официальным разбирательством. Делопроизводство признало нашу правоту, которая теперь защищена юридически решением ФИФА. Рассчитываем, что «Юргорден» в течение 45 дней закроет свои долги», — говорится в заявлении.

Васютин выступал за шведский клуб с 2021 по 2022 год. В этот период он принял участие в 18 встречах. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в одном матче за «Зенит». Голкипер защищал ворота петербургской команды в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «Динамо», в котором его команда проиграла в серии пенальти. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Васютина составляет €400 тыс.

Футбол,Александр Васютин,ФИФА,Динамо,Зенит,
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