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1 час назад

В «Баварии» оценили противостояние с «Манчестер Сити» в четвертьфинале ЛЧ

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Два гранда мирового футбола стремятся к победе в турнире.

В «Баварии» оценили противостояние с «Манчестер Сити» в четвертьфинале ЛЧ
Фото: ФК «БаварияФК «Бавария

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов. Мюнхенская команда встретится с действующим чемпионом Англии «Манчестер Сити».

«Холанд входит в число лучших форвардов в мире. Но мы здорово оборонялись в матчах с «Пари Сен-Жермен»! Я думаю, что у «Сити» сейчас всё складывается ещё лучше. Очевидно, «Бавария» — «Сити» — самое захватывающее четвертьфинальное противостояние», — приводит слова Салихамиджича Фабрицио Романо.

Российские клубы не принимали участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Финал турнира пройдёт 10 июня 2023 года на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.

Футбол,Хасан Салихамиджич,УЕФА,
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