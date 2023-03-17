В «Баварии» оценили противостояние с «Манчестер Сити» в четвертьфинале ЛЧ

«Холанд входит в число лучших форвардов в мире. Но мы здорово оборонялись в матчах с «Пари Сен-Жермен»! Я думаю, что у «Сити» сейчас всё складывается ещё лучше. Очевидно, «Бавария» — «Сити» — самое захватывающее четвертьфинальное противостояние», — приводит слова Салихамиджича Фабрицио Романо.