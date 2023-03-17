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1 час назад

Комличенко рассказал о самом жестком подколе со стороны Карпина

Матч ТВиещё 3

Нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко рассказал «Матч ТВ», как его подкалывает главный тренер ростовчан и национальной команды Валерий Карпин.В пятницу был объявлен окончательный состав сборной России на мартовский сбор, в который вошел Комличенко.

Комличенко рассказал о самом жестком подколе со стороны Карпина
Фото: © ФК «Ростов»© ФК «Ростов»

— Самый жесткий подкол от Георгиевича (Карпина) в твою сторону?

— Да на сборах было много приколов. Там по мячу если не попал или пробил плохо, были смешные подколы. Сейчас в команде завирусилась фраза: «Вы в «НОРМАТЕКАХ» играете». Это такие штаны компрессионные, которые раздуваются и становятся огромными. Типа по мячу нормально ударить не можете и бегаете на прямых. Это было на сборах, а после паузы, когда забил, закончились пока приколы (смеется), — сказал Комличенко «Матч ТВ».

В МИР РПЛ у «Ростова» 38 очков, команда занимает третье место в турнирной таблице. В следующем туре команда Карпина в гостях сыграет с «Химками».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и Кубка России смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Николай Комличенко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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