Комличенко рассказал о самом жестком подколе со стороны Карпина

— Да на сборах было много приколов. Там по мячу если не попал или пробил плохо, были смешные подколы. Сейчас в команде завирусилась фраза: «Вы в «НОРМАТЕКАХ» играете». Это такие штаны компрессионные, которые раздуваются и становятся огромными. Типа по мячу нормально ударить не можете и бегаете на прямых. Это было на сборах, а после паузы, когда забил, закончились пока приколы (смеется), — сказал Комличенко «Матч ТВ».