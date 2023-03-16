Мостовой: ощущение, что сейчас мы наблюдаем худшее судейство в истории РПЛ

«Складывается ощущение, что сейчас мы наблюдаем худшее судейство в истории РПЛ. Но здесь зависит от ажиотажа. В основном же про судейство говорят на матчах «Спартака» , «Зенита» , «Динамо» ЦСКА. Ошибки же допускаются не только на матчах наших топовых команд, но и остальных, однако там молчат. Здесь просто подогретый интерес со стороны об

Мы и раньше говорили, что есть человеческий фактор. Просто сейчас вышло на такой уровень, что мы чуть ли не после каждой игры обсуждаем. Много ошибок. VAR есть — что толку? В каких-то моментах он, конечно, помогает», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.