Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
43 минуты назад

Объявлено расписание полуфинальных матчей Кубка России

Lenta.ruиещё 3

Российский футбольный союз (РФС) объявил расписание полуфинальных матчей Кубка России. Об этом сообщается на сайте организации.

Объявлено расписание полуфинальных матчей Кубка России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В Пути РПЛ команды проведут ответные матчи. 4 апреля в 17:00 по московскому времени сыграют екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак». Днем позже в 19:30 ЦСКА проведет матч против самарских «Крыльев Советов». Первые встречи команд завершились вничью со счетом 1:1 и 2:2 соответственно.

В первом полуфинальном этапе Пути регионов проведут матчи «Динамо» и «Акрон», а также «Краснодар» и «Ростов». Команды из Москвы и Тольятти сыграют 4 апреля в 19:30, южные клубы встретятся 6 апреля в 20:00.

Действующим чемпионом турнира является московский «Спартак».

Футбол,Динамо,РФС,Акрон,Спартак,ФК "Урал",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий