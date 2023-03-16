Украинский «Шахтер» проиграл в Лиге Европы со счетом 1:7

Команда из Нидерландов забила семь мячей в ворота своего соперника.

Отметим, что главными героями прошедшей встречи стали полузащитники хозяев, а именно Оркун Кекчю и Усама Идрисси, оформившие по дублю. По одному голу забили Сантьяго Хименес, Алиреза Джаханбахш и Данило. Соперник ответил забитым мячом Кевина Келси.