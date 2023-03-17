Страшным скандалом завершился матч Лиги конференций.
Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно рассказал о состоянии здоровья полузащитника Алессандро Бьянко. 20-летний футболист был атакован фанатом турецкого «Сивасспора».
«Момент Бьянко просто позорен. Наш игрок даже не видел, как фанат приближался к нему, и теперь у Алессандро сломан нос.
Ужасно, что 20-летний парень стал жертвой такого насилия в столь чудесный для нас вечер», — приводит слова Итальяно Sky Sport Italia.
По окончании ответного матча 1/8 финала Лиги конференций между «Сивасспором» и «Фиорентиной», прошедшего накануне, 16 марта, в Турции, болельщик хозяев сумел прорваться на поле и ударить Алессандро Бьянко по лицу.
«Фиорентина» по сумме двух матчей разгромила «Сивасспор» (1:0 — дома и 4:1 — в гостях) и вышла в четвертьфинал Лиги конференций.