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1 час назад

Болельщик «Сивасспора» сломал нос футболисту «Фиорентины» (ВИДЕО)

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Страшным скандалом завершился матч Лиги конференций.

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно рассказал о состоянии здоровья полузащитника Алессандро Бьянко. 20-летний футболист был атакован фанатом турецкого «Сивасспора».

«Момент Бьянко просто позорен. Наш игрок даже не видел, как фанат приближался к нему, и теперь у Алессандро сломан нос.

Ужасно, что 20-летний парень стал жертвой такого насилия в столь чудесный для нас вечер», — приводит слова Итальяно Sky Sport Italia.

По окончании ответного матча 1/8 финала Лиги конференций между «Сивасспором» и «Фиорентиной», прошедшего накануне, 16 марта, в Турции, болельщик хозяев сумел прорваться на поле и ударить Алессандро Бьянко по лицу.

«Фиорентина» по сумме двух матчей разгромила «Сивасспор» (1:0 — дома и 4:1 — в гостях) и вышла в четвертьфинал Лиги конференций.

Футбол,Видео,Винченцо Итальяно,
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